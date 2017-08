Obras de reforma e adequação seguem no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 15:30

A Agetop segue com a execução das obras de reforma e adequação do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Após a conclusão dos serviços no Museu de Arte Contemporânea MAC), onde foram executadas a troca do piso, adequações na rede elétrica e pintura, as equipes se dirigiram para a parte externa (Galeria/Cinema), onde será trocado o piso e feita a readequação da impermeabilização do reservatório sob o Monumento aos Direitos Humanos.

A reforma atingirá, ainda, o Palácio da Música, Prédio Administrativo, área interna da Galeria/Cinema e o Monumento aos Direitos Humanos.

Devido à execução de obra em sua área externa, o espaço do CCON está reduzido e opera de maneira parcial. A reforma custará aos cofres públicos R$ 7,7 milhões e a previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2018.

