Obras de transposição do Rio Capivari vão garantir o abastecimento de água em Anápolis

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 7:47

A Saneago lança nesta quarta-feira, dia 21, as obras de uma nova captação de água no Rio Capivari, em Anápolis. Com previsão de conclusão para setembro, o projeto é de caráter provisório e tem como meta garantir o abastecimento do município durante o período de estiagem.

Com a nova captação, que será construída a 3,9 km da captação Piancó 2, haverá uma vazão extra de 170 litros de água por segundo. Depois de pronta, a estrutura entrará em operação caso as atuais captações Piancó 1 e Piancó 2 tenham baixa vazão e haja necessidade de complementação.

O investimento para a execução da obra é de R$ 3,8 milhões, de um total de R$ 15 milhões, já anunciados pelo presidente da Saneago, Jalles Fontoura, para a realização de ações emergenciais para evitar a falta d’água na cidade este ano.

Solução definitiva

A próxima etapa para garantir o abastecimento de água em Anápolis em longo prazo é a construção da nova captação definitiva, no Rio Capivari. Ela será localizada a cerca de 15 km da captação Piancó 2, proporcionando uma vazão consideravelmente maior que a da captação provisória a ser lançada nesta quarta-feira. Serão 600 litros de água por segundo.

De maior porte, esta obra demandará investimentos da ordem de R$ 103 milhões, oriundos de financiamento, recursos próprios e Tesouro do Estado. O projeto está sendo licitado e a construção terá início assim que finalizado o processo.

Serviço: Lançamento obras de transposição do Rio Capivari

Data: Quarta-feira (21/06)

Horário e local:

Às 8h, na obra, BR 414, entre km 417 e 418, próximo à ponte do Rio Capivari

Às 9h, na Prefeitura de Anápolis