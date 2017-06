Oito pós-graduações da UEG estão com as inscrições abertas

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 15:46

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem nove pós-graduações com processos seletivos abertos para formação de novas turmas. Os cursos são nas modalidades de especialização e mestrado e os períodos de inscrição variam de junho a agosto. Todos os cursos são gratuitos.

Confira abaixo a lista completa:

Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável

Inscrições para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível mestrado, em Desenvolvimento Rural Sustentável, no Câmpus São Luís de Montes Belos. São oferecidas 12 vagas, distribuídas entre as duas linhas de pesquisa do Programa. As inscrições começaram no dia 22 de maio e encerram nesta quarta-feira, dia 21. Confira o EDITAL.

O programa tem como objetivo a formação de profissionais para atuação de acordo com os princípios do desenvolvimento rural sustentável, que tem como norte o uso racional dos recursos visando a manutenção e preservação destes para as gerações futuras. As aulas terão início em 10 de agosto.

As inscrições custam R$ 80,00 e devem ser efetuadas pessoalmente pelo candidato, ou procuração, no endereço Rua da Saudade, Nº 56, Bairro Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para inscrições via Sedex, a data limite de postagem é o dia 21 de junho, de acordo com o EDITAL.

SERVIÇO

Inscrições para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Rural Sustentável

Prazo: até 21 de junho

Local de inscrições: Câmpus São Luís de Montes Belos

Endereço: Rua da Saudade, Nº 56, Bairro Vila Eduarda, São Luís de Montes Belos-GO

Mais Informações: (064) 3671-1427 ou www.drs.ueg.br



Especialização em Gestão Estratégica e Recursos Humanos

Inscrições para o processo seletivo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica e Recursos Humanos. As inscrições estarão abertas de 19 a 28 de junho, e deverão ser feitas pessoalmente na Secretaria do Câmpus, das 13h às 18h. Leia o EDITAL.

Serão oferecidas 40 vagas, para profissionais com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC em todas as áreas do conhecimento.

Para efetuar a inscrição os candidatos deverão entregar o FORMULÁRIO devidamente preenchido, juntamente com toda a documentação exigida no EDITAL.

SERVIÇO

UEG abre processo seletivo para pós-graduação em Gestão Estratégica e Recursos Humanos

Data das inscrições: 19 a 28 de junho

Local: Secretaria do câmpus

Endereço: Av. 7, qd. 20, lt. 1, Bairro Martins, Mineiros-GO

Mais informações: www.mineiros.ueg.br ou (064) 3904.1571



Especialização em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação

O Câmpus Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com edital aberto para o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação. As inscrições serão no período de 12 a 22 de junho. Confira o EDITAL.

As 55 vagas oferecidas são voltadas para licenciados, bacharéis e tecnólogos, de qualquer área de formação, que tenham interesse em exercer atividades em docência. Os interessados devem entregar o formulário de inscrição, anexo no EDITAL, na sala dos professores do Câmpus, situada à Av. Benjamim Constant Qd. 58 Lt. 02, Centro, Pirenópolis, Goiás, de segunda à quinta-feira, das 14h às 22h. O curso é totalmente gratuito.

SERVIÇO

Pós-graduação Lato Sensu em Transdisciplinaridade e Interdisciplinaridade na Educação

Inscrições: 12 a 22 de junho

Local: Câmpus Pirenópolis

Endereço: Av. Benjamim Constant Qd. 58 Lt. 02, Centro, Pirenópolis, Goiás

Horário: Segunda à quinta-feira, das 14h às 22h

Mais informações: (62) 3331-3505



Especialização em Gestão em Agronegócio

As inscrições estarão abertas de 19 a 28 de junho, e deverão ser feitas pessoalmente na Secretaria do Câmpus, das 13h às 18h. Leia o EDITAL.

Serão oferecidas 40 vagas, para profissionais com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias correlatas ao agronegócio e áreas afins.

Para efetuar a inscrição os candidatos deverão entregar o FORMULÁRIO devidamente preenchido, juntamente com toda a documentação exigida no EDITAL.

SERVIÇO

UEG abre processo seletivo para pós-graduação em Gestão em Agronegócio

Data das inscrições: 19 a 28 de junho

Local: Secretaria do câmpus

Endereço: Av. 7, qd. 20, lt. 1, Bairro Martins, Mineiros-GO

Mais informações: www.mineiros.ueg.br ou (064) 3904.1571



Mestrado em Ciências Moleculares

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás (PrP|UEG) está com inscrições abertas até 7 de julho para o processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Moleculares, nível de Mestrado Acadêmico.

São oferecidas 12 vagas, para portadores de diploma de curso superior em Química, Física, Farmácia, Biologia ou áreas afins (veja EDITAL).

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente, por procuração ou pelos Correios. O formulário e a documentação exigidos deverão ser entregues na Secretaria do Programa de Mestrado em Ciências Moleculares, no Câmpus Henrique Santillo, em Anápolis. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 às 11 e das 14 às 16h.

O curso é gratuito. É cobrada apenas a taxa de inscrição do processo seletivo, de R$ 50. O boleto de pagamento referente à taxa de inscrição deverá ser obtido no site www.inscricao.ueg.br.

SERVIÇO

Abertas inscrições para Mestrado em Ciências Moleculares

Data: até 7 de julho

Local: Secretaria do Programa de Mestrado em Ciências, 1º andar, bl-4

Endereço: Câmpus Henrique Santillo, BR-153, nº 3.105, Fazenda Barreiro do Meio, Anápolis-GO

Mais informações: (62) 3328-1156 ou www.ppgq.ueg.br, ppgq@ueg.br



Especialização em Fisioterapia Esportiva

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) Câmpus Goiânia Eseffego divulga o edital do processo para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Esportiva. O período de inscrições vai de 3 a 17 de julho de 2017. Leia o EDITAL.

Serão oferecidas 50 vagas, além de cadastro de reserva, para profissionais graduados em curso superior reconhecido pelo MEC, preferencialmente, na área de Fisioterapia. Em relação ao edital anterior, houve mudanças no período para recursos, que agora vai de 1º a 2 de agosto (veja a RETIFICAÇÃO).

As inscrições poderão ser feitas pessoalmente – ou via procuração simples, com firma reconhecida – na Secretaria de Pós-Graduação da Eseffego. Para o cadastramento deverão ser apresentados o formulário preenchido e toda a documentação, conforme exigidos no EDITAL.

SERVIÇO

Processo seletivo para Pós-Graduação Lato Sensu em Fisioterapia Esportiva traz retificação

Data: de 3 a 17 de julho

Local de inscrição: Secretaria de Pós-Graduação da Eseffego

Endereço: Av. Anhanguera, n° 3.228, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO.

Mais informações: www.eseffego.ueg.br ou (062) 3522-3514



Especialização em Linguagens e Educação Escolar

O Câmpus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas da Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para o processo seletivo da Pós-graduação Lato Sensu em Linguagens e Educação Escolar. As inscrições vão até o dia 3 de agosto. São oferecidas 40 vagas. Confira aqui o EDITAL.

As inscrições devem ser feitas na sala de Assessoria da Coordenação do Câmpus, situada à Av. Juscelino Kubitschek, Nº 146 – Bairro Jundiaí, Anápolis, Goiás. Nos meses de junho e agosto o horário de recebimento das inscrições é das 8h às 12h, e das 16h às 22h de segunda a sexta. Em julho o horário será de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h.

O curso é voltado para profissionais com formação em Letras, Linguística, Pedagogia e áreas afins, com interesse em docência nos diversos níveis educacionais. Os resultado final será divulgado no dia 25 de agosto, com matrículas entre os dias 28 e 30 do mesmo mês. As aulas têm início em setembro.

Mais informações pelo telefone (62) 3328-1124.

SERVIÇO

Inscrições abertas para Pós – graduação em Linguagens e Educação Escolar

Data: Até 3 de agosto

Local: Câmpus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas, Av. Juscelino Kubitschek, Nº 146 – Bairro Jundiaí, Anápolis – GO

Mais informações: (62) 3328-1124



Mestrado em Território e Expressões Culturais do Cerrado

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado da Universidade Estadual de Goiás (Teccer|UEG) divulgou na quarta-feira, 7, o edital (leia aqui o EDITAL) para seleção da turma. As inscrições estarão abertas de 12 de julho a 9 de agosto, no site www.nucleodeselecao.ueg.br

O Mestrado é gratuito e oferece 20 vagas para duas linhas de pesquisa: Dinâmicas Territoriais no Cerrado e Saberes e Expressões Culturais no Cerrado. As aulas são ministradas no Câmpus de Ciências Socioeconômicas e Humanas (CSEH), em Anápolis.

Podem participar do processo seletivo portadores de diplomas de nível superior nas áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas e áreas afins. A prova dissertativa será realizada no dia 2 de setembro, e a de prova de proficiência em língua estrangeira no dia 3 de setembro. O resultado final será dia divulgado em 1º de dezembro. O início das aulas será em março de 2017.

SERVIÇO

Aberto edital de seleção do Mestrado em Territórios e Expressões Culturais do Cerrado

Período de inscrição: de 12 de julho a 9 de agosto, no site www.nucleodeselecao.ueg.br

Mais informações: www.nucleodeselecao.ueg.br ou (62) 3328-1107

