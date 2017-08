Operação Cerrado Vivo alerta para risco de incêndio

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 14:43

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás alerta para o atual momento crítico no Estado: as altas temperaturas, a baixa umidade relativa do ar e longo período sem chuvas. O quadro coloca Goiás no nível mais elevado do prognóstico de risco de fogo, conforme demonstra o mapa elaborado pela corporação com base nos dados emitidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A corporação, por meio da Operação Cerrado Vivo, alerta a população para a suspensão do uso de fogo em qualquer tipo de vegetação, pois as condições são muito propícias para a ocorrência de incêndio florestal, com rápida e violenta propagação, colocando em risco a vida o patrimônio e causando sérios danos ambientais.

As informações e alertas de risco de fogo podem ser encontradas divulgadas semanalmente no site e em publicações nas redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar, bem como por meio de placas instaladas pela corporação em áreas prioritárias ou diretamente na página do Inpe.