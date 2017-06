Operação conjunta prende assaltante de banco em Feira de Santana

Data de publicação: 17 de junho de 2017 - 11:14

Operação iniciada na manhã desta sexta-feira, dia 16, pela Polícia Militar de Goiás, Polícia Federal, Força Tarefa Secretaria de Segurança Pública e da Companhia Independente de Polícia especializada do Litoral Norte, prendeu S. L. A., um assaltante de banco em Feira de Santana, na Bahia. No momento da prisão, ele portava cédulas identificação em nome de R. A. C.. Com ele, foram apreendidos documentos falsos e um veículo GM Cruze.

Ele participou de diversas ações criminosas em vários Estados, dentre os assaltos a banco de Bom Jesus da Lapa e Irecê-BA, em Formosa-GO e a um carro forte em Unaí-MG. Foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela vara criminal da Comarca de Unaí-MG.

O assaltante foi autuado em flagrante por porte e exibição de documentos falsos na delegacia da Polícia Federal.

Comunicação PM-GO