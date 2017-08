Operação Fecha Goiás, da PM, apresenta alta produtividade nas primeiras 24 horas

Data de publicação: 18 de agosto de 2017 - 21:33

Com o objetivo de combater crimes contra a vida, contra o patrimônio público, tráfico de drogas e garantir a segurança da população em todo o Estado, a Polícia Militar deu início, nesta quinta-feira, dia 17, a mais uma etapa da operação Fecha Goiás.

Nas primeiras 24 horas da operação foram apreendidos quase 400 quilos de entorpecentes e uma carga de celulares contrabandeados do Paraguai, avaliada em R$ 100 mil. Também foram recuperados 40 veículos roubados, recapturados 15 foragidos da justiça e apreendidas 13 armas de fogo.

Na capital, equipes do Batalhão de Choque e da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) fizeram a apreensão de aproximadamente 300 kg de maconha, três quilos de cocaína, além de um revólver calibre 38 e outros produtos utilizados para o refino da droga.

Após perceber movimentação estranha na porta de uma residência no Jardim Clarissa, os policiais abordaram Maykson Moreira Manso e perceberam que o veículo em seu poder estava com placa clonada. A equipe fez buscas no local e encontrou o revólver e a droga. .

O comandante-geral da PM, coronel Divino Alves, ressaltou que a corporação continuará não dando trégua aos criminosos. “Estamos trabalhando de forma ainda mais ostensiva para preservar vidas e garantir cada vez mais sensação de segurança à população”, assegurou.

Interior

Na região sudoeste do Estado, uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD), em conjunto com a Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BPMChoque) apreendeu cerca de 30 kg de maconha, durante abordagem a um ônibus interestadual.

Cães farejadores encontraram a droga na bagagem de um adolescente de 17 anos. Os entorpecentes seriam transportados para o Maranhão e comercializados na capital do Estado. O menor possuía diversas passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo a mão armada.

Em Anápolis, três indivíduos foram presos com 18 papelotes de cocaína, 13 porções maconha e 13 comprimidos de ecstasy. Na residência onde foram abordados, também havia uma balança de precisão e embalagens para comercialização da droga. Em São Luís de Montes Belos, foram apreendidos 18 kg de pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente 540 mil reais.

Comunicação Setorial Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)