Operação flagra mercadorias sem nota fiscal

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 17:11

Operação realizada durante três dias (de 20 a 22 ) pela equipe de fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização do Posto JK, em Itumbiara (GO), divisa com Minas Gerais, apreendeu quase 500 toneladas de milho transportadas com nota fiscal inidônea.

Outras mercadorias foram flagradas em situação fiscal irregular, como queijo muçarela (11,83 toneladas), sem o recolhimento do ICMS, devido por substituição tributária, confecções, adubos, fertilizantes e PVC moído.

Foi constatada na documentação no transporte de resíduos de feijão, chopp e suportes para antenas de internet. Todos produtos estavam sem documentação fiscal, conforme conclusão das equipes de fiscais do Posto JK, em Itumbiara. Entre imposto e multa foram recolhidos mais de R$ 130 mil, já deduzidos o desconto para pagamento a vista do auto de infração.

