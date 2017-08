Operação Hypocrites apreende mercadorias e prende uma pessoa

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 15:59

Oito pessoas ouvidas e uma presa em flagrante durante Operação Hypocrites, realizada na região do polo de confecção da Rua 44, em Goiânia, nesta quinta-feira, dia 24. No balanço da ação, ainda restam mandados de condução coercitiva a serem executados, o que deve ocorrer nas próximas semanas.

Segundo Charles Ricardo Lobo Júnior, adjunto da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), a investigação prossegue e informações preliminares apontam que cerca de R$ 1 milhão foi sonegado só neste ano no polo confeccionista da Rua 44.

Os dois caminhões carregados com 16,6 mil peças de confecção apreendidos durante a ação foram liberados após o pagamento do valor devido, nesta sexta-feira, dia 25. Na base de cálculo de R$ 166,5 mil, foram quitados R$ 42,3 mil entre ICMS devido e multa.

De acordo com o supervisor da delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, Guilherme Bessa Parmigiani, os responsáveis transportavam a mercadoria sem nota para uma parte das peças e com nota inidônea para outra.

A pessoa presa em flagrante por crime de falsidade ideológica pagou fiança e foi liberada. Ainda de acordo com o delegado adjunto da DOT, o suspeito vendia notas fiscais com inscrição estadual de empresa de fachada em CPF de terceiros aos comerciantes da região. “Há uma prática recorrente de venda de notas adulteradas para comerciantes informais ou que não querem usar a própria inscrição. Com isso, milhões são sonegados”, explicou o delegado.

A Operação Hypocrites (hipócritas em português), deflagrada nesta quinta, foi uma ação conjunta entre Secretaria da Fazenda, polícias Civil e Militar, na região da 44, conhecido polo de confecção da capital. Além do cumprimento dos mandados judiciais, vários lojistas da região foram abordados para verificar a regularidade na emissão de notas fiscais, inscrição estadual, dentre outras.

Comunicação Setorial – Sefaz