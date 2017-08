Operação policial apreende cerca de R$ 3 milhões em pasta base de cocaína

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 9:55

As equipes do Batalhão de Rotam, GRAer e CPE/45ª CIPM foram informadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Federal a respeito de um crime que estaria acontecendo na Região Sudoeste do estado. Segundo as primeiras informações, dois traficantes em uma caminhonete modelo Ford F-250 estariam transportando uma grande quantidade de pasta base de cocaína avaliada inicialmente em R$ 3 milhões. Ainda segundo essas informações, a carga estaria vindo da Bolívia e teria entrado em Goiás pela fronteira com o Mato Grosso.

As equipes policiais conseguiram localizar e abordar o veículo suspeito, que já trafegava pelas estradas do Município de Itauçu. Durante a vistoria veicular, os policiais militares conseguiram localizar a droga que estava acondicionada num dispositivo criado pelos traficantes ficando segura entre os aros das rodas e os pneus.

Diante dos fatos, os criminosos receberam voz de prisão sendo apresentados na Delegacia da Polícia Federal onde foram realizados todos os procedimentos legais.

Comunicação PM-GO