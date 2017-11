Orquestra Jovem de Goiás vai se apresentar no Festival de Trancoso

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 17:42

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) foi convidada para se apresentar no Festival de Música de Trancoso, que acontece de 3 a 10 de março de 2018, no Teatro L’Occitane, na Bahia. A Orquestra do Basileu França fará apresentações no dia 9 de março, no espaço da Broadway, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira; e no dia 10 de março, na Ópera, sob a regência do maestro convidado Benoît Fromanger.

O encontro também vai contar com apresentações de diversos grupos, orquestras e corais, abordando estilos musicais diversificados como jazz, rock, música clássica e popular, soul e world music.

“Ficamos surpresos com o convite para participar do Festival de Música de Trancoso, que é um dos mais importantes do Brasil, e conta com envolvimento de músicos nacionais e internacionais de alto nível. Também vai contribuir para integração do nosso grupo com músicos experientes e de renome. É a primeira vez que vamos tocar nesse festival e estamos super animados”, afirma o maestro Eliseu Ferreira.

A programação do Festival de Música de Trancoso 2018 contempla oito espetáculos noturnos, em seis dias de atividades gratuitas abertas à comunidade.

Assessoria de Comunicação do Itego Basileu França