Os Cuidados com as crianças é tema do Sobre Todas As Coisas

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 15:33





As crianças são as principais vítimas dos acidentes domésticos, como quedas, cortes, queimaduras, choques elétricos, afogamentos, ingestão por objetos, intoxicação e asfixia. O assunto é pauta do Sobre Todas As Coisas desta segunda-feira, dia 23, às 20 horas, na Televisão Brasil Central (TBC/Cultura). Sob o comando dos jornalistas Susete Amâncio e Dyego Spíndola estarão no estúdio do programa para falar sobre o assunto a pediatra do Hospital Materno Infantil, Ana Márcia Guimarães, a diretora pedagógica escolar e psicopedagoga Fabiola Sperandio, e a tenente Daniela Cristina, do Corpo de Bombeiros Militar. O Sobre Todas As Coisas é um programa produzido e veiculado pela TBC/Cultura – unidade da Agência ABC do governo estadual. Mais informações: (62) 3201-7603