Ouro Verde recebe R$ 1 milhão para asfaltar ruas do Jd. América e revitalizar a Praça do Rosário

Data de publicação: 19 de agosto de 2017 - 21:38

Na sequência da maratona do Programa Goiás na Frente, o governador Marconi Perillo esteve na manhã deste sábado, dia 19, em Ouro Verde. O CMEI Professora Benedita Gomes do Santos ficou pequeno para as mais 600 pessoas que recepcionaram o governador na solenidade de assinatura de convênio de transferência de R$ 1 milhão para a prefeitura realizar obras no município.

“Esse dinheiro é importante porque vai ajudar a melhorar a cidade, a praça, as ruas. Mas ele vai ajudar também a gerar empregos para o povo. O Brasil está precisando de emprego”, afirmou o governador ao discorrer sobre os postos de trabalho que estão sendo criados por meio das contratações para as obras do Goiás na Frente. “Planejamos uma estratégia para que a gente tenha obras, benefícios e empregos em todos os cantos de Goiás”, destacou.

Prefeito de Ouro Verde, Jaime Ricardo Ferreira decidiu utilizar os recursos para pavimentação de ruas de terra do Jardim América, recapear as vias urbanas que necessitam de manutenção e revitalizar a Praça do Rosário. “Só quem morou em rua sem asfalto é que sabe o quanto é difícil conviver com a terra”, frisou o prefeito, que destacou a disposição do governo de Goiás em apoiar todos os municípios goianos, mesmo aqueles comandados por gestores que, como ele, são filiados a partidos que fazem oposição ao governo estadual.

“O governo estadual transformou Goiás em um dos estados mais estruturados do País. Equilibrado financeiramente, que honra seus compromissos e que realiza o maior programa de investimentos do Brasil”, destacou o coordenador geral do Programa Goiás na Frente, vice-governador José Eliton.

Presente na reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, discorreu sobre o papel da Alego para o sucesso do Goiás na Frente. “Sou entusiasta deste programa, desde quando aprovamos duras medidas na Assembleia Legislativa com intuito de que pudéssemos ter recursos para os investimentos”, declarou.

Participaram também da reunião os secretários João Gomes (Habitação), Luiz Stival (presidente da Agehab), Sérgio Cardoso (Articulação Política) e lideranças políticas da região.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás