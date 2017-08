Ouvidor assina convênio de R$ 1 milhão com o Goiás na Frente

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 16:19

Município de Ouvidor também esteve na rota da comitiva do Programa Goiás na Frente nesta sexta-feira, dia 25. O governador Marconi Perillo foi recepcionado por mais de 2 mil pessoas no salão de um clube da cidade e assinou convênio repassando R$ 1 milhão à prefeitura, recurso que será investido na pavimentação das vias urbanas e recuperação de outras que necessitam de manutenção. “Precisamos muito do governo do Estado. Porque sem o governo do Estado fica mais difícil fazer uma gestão eficiente e liberar o tanto que a população de Ouvidor precisa”, ressaltou o prefeito Onofre Galdino.

O governador considerou “histórica” a solenidade em Ouvidor. “Estamos movidos por um bem comum, que é o povo”, frisou. Ex-prefeito do município, João Cesar também participou da solenidade. Ele elogiou a disposição do governo do Estado em agregar forças políticas. “Com esta atitude, com este projeto, o governador inova mais uma vez. No passado fui inspirado por Mário Covas, por Henrique Santillo. Apesar da sua juventude, governador, o senhor hoje é um exemplo para mim”, afirmou João Cesar.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás