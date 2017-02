Ouvidoria registra 470 requerimentos com base na LAI em janeiro

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 11:11

No primeiro mês de 2017, os usuários do Sistema de Gestão de Ouvidoria da Controladoria-Geral do Estado formalizaram 470 requerimentos de dados com base na Lei de Acesso à Informação. Em dezembro de 2016, os pedidos LAI somaram 331, verificando-se crescimento superior a 40% de um mês para o outro. Conforme relatório elaborado pela Superintendência de Ouvidoria Geral da CGE, de todos os pedidos feitos, 359 foram respondidos e outros 111 estão em andamento, com observância dos prazos para oferta das respostas. Em janeiro, o prazo médio ficou em 13 dias.

Também em janeiro, os temas mais frequentes nos pedidos de dados foram referentes a plano de saúde (Ipasgo), assuntos de trânsito (multas) e habitação (acesso à moradia). Outros assuntos, na sequência, foram questões de servidores públicos (nomeação/posse), habilitação de motorista e informações sobre o Cheque Mais Moradia. No cômputo geral, os órgãos mais demandas foram Detran, Secretaria de Educação, Agência Goiana de Transportes e Obras, Secretaria da Fazenda, Agência Goiana de Habitação, Ipasgo, Segplan e Secretaria de Segurança Pública.

Dados gerais

O Sistema de Gestão de Ouvidoria registrou no mês de janeiro o total de 2.920 demandas da população. Dessa total, 2.359 já foram finalizadas e 561 estão em andamento, incluídas nesse número os requerimentos LAI. As maiores demanda foram para o Ipasgo, Segplan e Detran. Pesquisa de satisfação realizada por meio do próprio sistema mostra que 69% dos usuários se mostram muito satisfeitos e satisfeitos com a qualidade do serviço prestado pela Ouvidoria. Outros 79% se mostram muito satisfeitos e satisfeitos quando a questão é cortesia e preparo do atendente. Já 70% estão muito satisfeitos e satisfeitos na questão tempo gasto para a oferta das respostas.

Todos os cidadãos podem dialogar com o Governo do Estado por meio da Ouvidoria-Geral. Os canais disponíveis são: Serviço de Atendimento Presencial ao Usuário, em todas as unidades do Vapt Vupt em Goiânia e no interior; os telefones 162 e 0800 62 1513; o site da Controladoria Geral do Estado; e-mail ouvidoria@cge.go.gov.br; portais dos órgãos do governo estadual que disponibilizam o link da Ouvidoria; por meio de carta; pelo aplicativo para smartphone Vapt Vupt Virtual e também na Ouvidoria Digital, baixando o Aplicativo (APP) no Google Play – Android, digitando CGEGO.