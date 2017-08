OVG amplia Meninas de Luz para o interior

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 10:28

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) vai ampliar o programa Meninas de Luz para o interior do Estado. A primeira unidade fora de Goiânia foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, dia 31, em Alto Paraíso. O Meninas de Luz funcionará em parceria com a Prefeitura Municipal, no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Setor Novo Horizonte. O governador Marconi Perillo, a presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, e o diretor geral da Organização, major Anderson Augusto Tavares de Souza, participaram da solenidade de inauguração.

O município ficará responsável pelos técnicos e pelo local onde funcionará o programa. A OVG fará o treinamento da equipe, o monitoramento do trabalho e a doação de kits de enxoval de bebê. A equipe de Alto Paraíso, responsável pela condução das atividades, já recebeu treinamento.

Na semana passada, a primeira-dama do município, Maiusa Leite, que é secretária da Rede de Proteção Social, e sua equipe estiveram no Centro Social Dona Gercina e conheceram um pouco sobre o funcionamento do programa. Segundo ela, no início, cerca de 25 adolescentes e jovens serão atendidas pelo Meninas de Luz.

O programa vai priorizar os 32 municípios com maior índice de mortalidade infantil, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. No entanto, o diretor geral da OVG, major Anderson Augusto Tavares destaca que “os técnicos da Organização estão prontos para atender e oferecer o treinamento necessário para outros que se interessarem”.

Atendimento multiprofissional

O Programa Meninas de Luz tem como objetivo promover o envolvimento, socialização, melhoria da autoestima e capacitação de gestantes até 21 anos de idade. Por meio de uma ação efetiva de uma equipe multiprofissional, oferece à gestante, informações sobre educação sexual, planejamento familiar, cuidados com o bebê, direitos do cidadão, além de atendimento pré-natal e odontológico. As jovens ainda participam de passeios e de ensaios fotográficos que contribuem para elevar a autoestima. Após o nascimento da criança, a mãe e o bebê continuam recebendo orientação e apoio, por um ano, incluindo recebimento de medicamentos contraceptivos.

