OVG capacita municípios em assistência social

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 11:45

Assistentes sociais da Gerência de Assessoramento e Benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) estarão nesta terça-feira, dia 7, em Aragarças, e no dia 8 na cidade de Iporá, realizando a capacitação da área de assistência social destes municípios. Além da qualificação, será uma oportunidade para a OVG apresentar seus programas, ações e benefícios e conhecer um pouco mais o trabalho realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) – unidades que prestam atendimento e apoio a pessoas em vulnerabilidade e risco social. As visitas serão acompanhadas pela diretora de Ações Sociais da OVG, Helca Sousa Nascimento.

Ela explica que a OVG já realizava esse trabalho de capacitação, que ganhou reforço após o Encontro de Primeiras-damas e Prefeitas, realizado no último dia 26, no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, e que teve como anfitriã a presidente de honra da Organização, Valéria Perillo. A atividade também teve o objetivo de incentivar o desenvolvimento de ações nos próprios municípios.

Helca esclarece que durante a capacitação serão repassadas informações sobre a lei nº 19.017 (que prevê a proteção social básica, especial, média e de alta complexidade). Além disso, serão detalhados os critérios de atendimento da OVG, documentos necessários e reforçada a necessidade do acompanhamento por parte do município das pessoas e famílias assistidas. “Queremos fortalecer este elo entre a OVG e os Cras. Eles são os responsáveis pela triagem assistencial”, diz.

A diretora de Ações Sociais destaca que a OVG está de portas abertas para esclarecer sobre os benefícios, ações e programas da Organização. “Durante o Encontro de Primeiras-damas e Prefeitas foi feito um chamamento para que as prefeituras entrassem em contato com a diretoria de Ações Sociais para fazer agendamento da capacitação. Isso tem acontecido de dois modos: ou vamos até os municípios ou eles vêm até a OVG. Fica a critério deles essa escolha”, pontua Helca.

Estímulo

A assessora adjunta da Secretaria de Assistência Social de Caiapônia, que fica a 345 Km de Goiânia, Jeanne D’arc Costa Souza, esteve na sede da OVG para fazer a capacitação. “É a primeira vez que assumimos uma área de assistência social. Muitas eram as dúvidas quando cheguei aqui. Volto para casa mais aliviada por saber que poderemos buscar formas de atender quem precisa na nossa cidade. A parceria com a OVG é um estímulo para atender as demandas sociais do meu município”, diz a assessora.

* Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing da OVG