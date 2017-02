OVG doa 12 toneladas de alimentos a instituições sociais

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 18:31

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) entregou a quatro instituições sociais nesta quinta-feira, dia 16, as quase 12 toneladas de alimentos arrecadadas no jogo amistoso entre Vila Nova e Flamengo, realizado dia 21 de janeiro, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Ao receber os representantes das entidades na OVG, a diretora geral, Eliana França, disse que estavam sendo repassados às instituições 70% do total de alimentos angariados na partida e que foram doados à OVG pelos organizadores da campanha.

Conforme explicou, as instituições sociais foram escolhidas segundo critérios de necessidade. “Foram priorizadas as entidades que fornecem refeições ao público atendido e com maior número de solicitações de alimentos”, reforçou Eliana França.

A presidente da instituição Aldeia da Paz, de Pirenópolis, irmã Madalena de Jesus, disse que a doação da OVG chega em boa hora. “Essa doação é muito importante. Fornecemos quatro refeições (café da manhã, almoço, lanche e jantar) a 25 idosas que moram na entidade, e também alimentamos cerca de 50 crianças que nos procuram diariamente”, cita.

Léa Brandão, do Lar das Crianças Pai Joaquim, de Goiânia, agradeceu os alimentos lembrando a crise econômica que prejudica o atendimento prestado pela entidade, que existe há 40 anos e atende crianças. “A parceria com a OVG faz uma grande diferença para nós e estamos agradecidos por isso. Agradecemos também aos torcedores que foram ao jogo e fizeram as doações de alimentos”, frisou.

Também foram beneficiadas a Casa de Repouso Sagrada Família, da cidade de Posse, que atende atualmente 21 idosos, e o Abrigo São Vicente de Paulo, de Goiânia, que presta assistência a 100 idosos.

A partida de futebol deu direito à meia entrada ao torcedor que levasse um quilo de alimento não perecível no acesso ao estádio. Foram arrecadados 16.938 quilos de produtos, como feijão, arroz, açúcar, farinha de trigo, macarrão, leite e farináceos. Desse total, os 11.860 quilos foram destinados à OVG, para distribuição às entidades cadastradas.

Mais informações: (62) 3201-9415