OVG homenageia voluntários com programação festiva

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 16:35

Pessoas que doam tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e comunitária foram homenageadas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A instituição realizou uma programação cultural para celebrar o Dia Nacional do Voluntário, comemorado nesta segunda-feira, dia 28.

O tema deste ano é Diminuindo as Diferenças e Promovendo a Igualdade. Cerca de 600 voluntários foram homenageados com certificados. Diretores da Organização, lideranças políticas e representantes de instituições parceiras prestigiaram as festividades.

“É uma honra para a OVG homenagear aqueles que dedicam um pouco de seu tempo ao próximo. É um trabalho nobre que faz a diferença nas instituições de nosso Estado. E o Centro Goiano de Voluntários (CGV), em 16 anos de existência, já capacitou 18 mil pessoas e queremos estimular mais essa atividade e fazer com que outras entidades recebam voluntários em seus quadros”, destacou o diretor geral da OVG, major Anderson Augusto Tavares de Souza.

O gerente do CGV, Wellington Fassa, falou sobre o poder de mudança que a atividade traz na sociedade. “Ser voluntário te faz crescer como ser humano e melhora a vida do outro. Vocês plantam a semente da igualdade e ajudam a transformar a sociedade, deixando-a mais justa”, pontuou, ao acrescentar que os interessados em se tornar voluntários podem entrar em contato com o CGV para participar da capacitação e, posteriormente, serem encaminhados às instituições parceiras.

Valdenor Chaves, voluntário na Associação dos Acidentados do Trabalho do Estado de Goiás (Aciteg) e na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), mostrou, em forma de teatro, um pouco da atividade que desenvolve. Ele, que era eletricista, sofreu acidente de trabalho e perdeu os braços e uma das pernas. Hoje faz palestra motivacional principalmente para jovens. “O fato de ser deficiente não impede de fazer as coisas. Podemos contribuir e muito para a sociedade. E procuro mostrar isso para as pessoas”.

A programação cultural incluiu ainda apresentações da cantora Maria Eugênia, do Coral Voz Solidária (do CGV), da cantora Janaína Rodrigues, aluna autista do Instituto Tecnológico de Goiás em Artes Basileu França, e de dança com grupo de alunos da Associação dos Surdos de Goiânia.

Dia Nacional do Voluntário

O Dia Nacional do Voluntário, comemorado em 28 de agosto, foi criado em 1985. A data é para homenagear e destacar o trabalho das pessoas que atuam como voluntárias em diversas causas para o bem da comunidade.