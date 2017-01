OVG inicia capacitação de voluntários

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 11:48

Com o começo de um novo ano, chega a vontade de fazer muita coisa diferente. Uma boa opção para colocar no topo de sua lista de resoluções de Ano Novo seria: começar a fazer trabalho voluntário. O voluntariado é uma ótima maneira de ajudar os outros com as suas habilidades, além de contribuir para o próprio aprendizado, trocar experiência e até fazer amizades. Nesta terça-feira, dia 17, o Centro Goiano de Voluntários (CGV), unidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), realizou a primeira palestra de capacitação de voluntários do ano de 2017.

Os participantes receberam esclarecimentos sobre a Lei do Voluntariado, ética, cidadania, direitos e deveres da atividade. Os que desejarem, serão encaminhados às instituições parceiras da OVG, conforme disponibilidade de vagas. E a partir do próximo dia 23, os interessados na atividade podem entrar em contato com a unidade e fazer o pré-cadastro para participar de capacitação que acontece no dia 9 de fevereiro.

Centro Goiano de Voluntários

O Centro Goiano de Voluntários, desde 2001 recebe, capacita e encaminha, para instituições, pessoas interessadas no trabalho voluntário e, também orienta as entidades dispostas a recebê-las. No ano passado, o Centro capacitou 1.651 pessoas.

O trabalho voluntário é regido pela Lei do Voluntário (Lei nº 9.608/98), que, entre outras atribuições, não gera vínculo empregatício e nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias. O CGV fica na Rua 16-A, nº 885, Setor Aeroporto, Goiânia. Os telefones de contato são (62) 3201-9707 e 3201-9711.

Mais informações: (62) 3201-9415

*Assessoria de Comunicação, Eventos e Marketing da OVG