OVG marca presença nas comemorações de 288 anos de Santa Cruz de Goiás

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 8:57

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) participou das comemorações dos 288 anos de Santa Cruz de Goiás, que aconteceu neste domingo, dia 27. O diretor geral da instituição, major Anderson Augusto Tavares de Souza, participou da cerimônia de Transferência da Capital e a Instalação dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Durante o evento, que foi realizado ao lado da Praça Central, o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton receberam o título de Cidadão Santa Cruzano.

Na ocasião, Santa Cruz de Goiás recebeu o Programa Goiás na Frente. O governador Marconi Perillo assinou convênio repassando R$ 1 milhão à prefeitura, recurso que, segundo a administração municipal, será usado na pavimentação e recuperação de vias urbanas; na iluminação de dois campos de futebol e na construção de uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF).

OVG no Ação Cidadã

Como parte das comemorações, Santa Cruz de Goiás recebeu, também, o Ação Cidadã. A OVG é uma parceira da iniciativa e distribuiu 64 kits de enxoval de bebê. Assistentes sociais da Organização levaram orientação às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica sobre a importância de procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município para ter acesso a programas sociais. Entre eles, o Bolsa Família e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Executado pela Secretaria Cidadã, o programa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos direitos sociais e civis básicos, por meio de serviços públicos como emissão de documento civil (RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento), Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, assistência jurídica, dentre outros.

O diretor geral da OVG, major Anderson Augusto Tavares de Souza, destacou a importância da parceria com a Secretaria Cidadã, no Ação Cidadã. “Esse é um programa de iniciativa do Governo de Goiás e que traz benefício às comunidades carentes distantes dos grandes centros urbanos e unidades de prestação de serviços públicos, como o Vapt Vupt. É uma honra para a OVG fazer parte dessa festa, principalmente em uma data tão especial como o aniversário de Santa Cruz de Goiás”, disse.

Mais informações: (62) 3201-9415

Assessoria de Comunicação da OVG