Paciente é surpreendida com festa na UTI do Crer

Data de publicação: 23 de janeiro de 2017 - 16:15

Balões coloridos, faixas, músicas, filmagem e muita alegria. Seria uma festa de aniversário como tantas outras, não fosse o fato dela ter acontecido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. O hospital é referência nacional em reabilitação e readaptação.

A equipe multiprofissional da UTI, em uma ação de humanização, organizou a festa de aniversário para Onícia Alves Pereira, de 80 anos, que chegou a nova idade, na semana passada. Segundo relatos da família, todos aniversários são comemorados com festa e essa não poderia ser diferente.

Onícia está internada na UTI do Crer há 20 dias, em função de uma Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Trata-se de uma doença degenerativa do sistema nervoso, que acarreta paralisia progressiva e perdas funcionais severas. O Crer disponibiliza pelo Sistema Único de Saúde (SUS) toda assistência e tratamento aos pacientes com ELA.

A terapeuta ocupacional do Crer, Camila Carminato Melhado, relatou que a paciente estava ansiosa pela festa e participou de tudo. “Momentos antes da comemoração, ela pediu para que penteasse o seu cabelo e que ela ficasse linda”, disse. A festa contou com a presença de familiares: filhos, netos e nora, o que deixou a paciente muito feliz.

Tratamento e humanização

Ocínia respira com ajuda de aparelhos, se alimenta por sonda, e a capacidade cognitiva está preservada. Ela sabe onde está, conhece os familiares e está melhorando dia após dia. A idosa faz terapias no leito da UTI para ganhos funcionais, recebe atendimento de médicos e das equipes de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia e assistente social.

As comemorações de aniversário na UTI do Crer são frequentes e ajudam na recuperação de pacientes. Segundo o supervisor multiprofissional de reabilitação, Eduardo Martins Carneiro, “são ações que proporcionam bem-estar ao paciente e sensibiliza a equipe de profissionais, trazendo mais humanização para a assistência e para o setor de UTI”.