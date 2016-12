Pacientes do Hugol ganham panetones e cardápio especial

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 18:33

Crianças internadas no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira Hugol ganharam panetones distribuídos pela equipe da Supervisão de Nutrição – SUNUD. Os pacientes internados na clínica e UTI pediátrica se deliciaram com a iguaria natalina e os que seguem dietas restritas receberam orientações específicas das nutricionistas da unidade.

Cardápio especial

Além dessa ação voltada para as crianças, a SUNUD também preparou um cardápio especial para as refeições natalinas, assim como para a virada do ano. Dentre os itens estão: salada tropical, salpicão de frango, tabule, chester assado com calda de laranja, farofa rica, mousse de maracujá, creme de milho, lombo suíno recheado com abacaxi e ameixa e pavê de pêssego.

As refeições para os pacientes serão servidas respeitando o plano nutricional de cada um. De julho de 2015 a novembro de 2016, já foram servidas mais de 1,2 milhão e de refeições para os pacientes da unidade hospitalar.