Padrão Vapt Vupt do Detran não funciona no feriado prolongado

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 8:12

O Detran-GO vai aproveitar a “janela” do feriado de finados nesta quinta-feira, dia 2, para realizar a configuração do Data Center Modular Seguro (Detran-safe /Sala Cofre), adquirido pelo órgão e entregue no mês passado. A estrutura (física e lógica) de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação, atualmente, funciona no Centro de Processamento de Dados e será transferida para para dentro da estrutura do Detran-Safe, que é um ambiente mais seguro à prova de invasão, tecnológica e física.

Durante a parada, o site vai estar ativo, com a maioria das funcionalidades, mas, devido ao desligamento da rede, não haverá atendimentos que necessitem do uso dos sistemas de Tecnologia da Informação, na sede da autarquia. No feriado prolongado, os usuários poderão ter acesso a alguns serviços do Detran em outras unidades Vapt Vupts, com exceção dos serviços de habilitação (abertura de processo, renovação, adição de categoria e outros), pois estes estarão indisponíveis.

Como se trata de um processo complexo e demorado, visto que envolve as fases de backup, desmontagem, transporte, montagem e validação, o órgão definiu utilizar a “janela” do feriado do dia 2 de novembro, até domingo, dia 5, retornando o atendimento na segunda-feira (6) normalmente.

A sala cofre tem 15 por 3,5 metros quadrados e é segura contra arrombamento, vandalismo, explosão, colisão, agentes químicos, incêndio e inundação, segundo a empresa Gemelo. O espaço possui, também, temperatura e umidade controlados, geradores de energia, acesso restrito, detecção e combate automático em caso de incêndio, entre outros. Assim os sistemas de dados informatizados do órgão tem mais segurança e integridade.

A sala cofre é um componente importante para qualquer departamento de TI. É, portanto, indispensável que seja concebido para oferecer os serviços de maneira flexível e dinâmica, acompanhando as tendências tecnológicas e de sustentabilidade que são exigidas. A sala conta com a infraestrutura adequada para suportar os serviços e sistemas do Detran, permitindo seu perfeito funcionamento, e podendo ter uma adequação às tecnologias emergentes.

Gerência de Comunicação Detran-GO