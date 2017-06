Palácio das Esmeraldas sedia lançamento do livro “Marrano, o Caçador de Gente”, de Bayle de Abreu Freitas

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 17:23

Valéria Perillo participa de lançamento de livro no Palácio das Esmeraldas

A primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, representa o governador Marconi Perillo no lançamento do livro “Marrano, o Caçador de Gente”, de Bayle de Abreu Freitas. A obra é o último volume da trilogia “A Grande Guerra do Cerrado”, série publicada pela Editora Kelps. O evento acontece nesta quarta-feira, 21, às 19h30, no Salão Dona Gercina Borges Teixeira, Palácio das Esmeraldas.

O livro “Marrano, o Caçador de Gente” traz a história de um bandeirante, vivendo como capitão do mato para sobreviver. As lutas para destruição do maior quilombo da região, no Sertão da Farinha Podre, hoje Triângulo Mineiro, o Quilombo do Ambrósio. Por outro lado, aborda as vicissitudes do guerreiro caiapó que vê sua terra desaparecer nas mãos dos conquistadores, do escravo Mandinka perdendo o seu refúgio na mata.

A trilogia

Para compor a trilogia “A Grande Guerra do Cerrado”, Bayle de Abreu Freitas realizou durante cinco anos pesquisas em bibliotecas, cinema e internet. A trilogia “A Grande Guerra do Cerrado”, uma ficção, se passa no século 18, em um passado esquecido do Brasil, e mostra as invasões que as terras brasileiras, em especial Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás sofreram em busca de ouro e pedras preciosas.

O autor

Engenheiro, nascido em Uberlândia (MG), no antigo Sertão da Farinha Podre, Beyle de Abreu Freitas vive em Goiânia desde 1968. Trabalhou como executivo em empresas públicas e privadas, e se aposentou em 2012. Sempre escreveu em jornais, revistas e outras publicações. É a primeira vez que se aventura em ficção. Beyle também já tem registrado na literatura goiana os livros “Imagens do Cotidiano” (2007) e “Os Bandeirantes” (2010).