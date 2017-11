Parque da Chapada dos Veadeiros é reaberto hoje após fogo ser totalmente extinto

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 10:14

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a 250 km de Brasília, será reaberto à visitação nesta quarta-feira, dia 1º. A unidade de conservação (UC) estava fechada aos turistas desde o início do incêndio que atingiu a região. O fogo foi totalmente extinto nesta terça-feira, 31.

Os incêndios afetaram 66,014 mil hectares, o equivalente a 28% da unidade de conservação. A ação de combate contou com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ibama, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e de Goiás, Grupo Ambientalista do Torto (GAT). Mais de 500 voluntários se uniram ao combate e desempenharam papel fundamental, atuando em várias frentes e arrecadando recursos que serão utilizados em treinamentos e ações de prevenção. A Força Área Brasileira, Polícia Militar do DF e a Polícia Rodoviária Federal também apoiaram os trabalhos, cedendo aviões e helicópteros.

Funcionamento

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros funciona de terça a domingo. Em casos de feriado na segunda-feira, a unidade de conservação permanece aberta nesse dia, fechando no primeiro dia útil subsequente. Em janeiro e julho, meses de férias escolares, o parque fica aberto todos os dias.

A entrada é das 8h às 12h e a saída até 18h. Na entrada, o registro dos visitantes é feito mediante o preenchimento do Termo de Conhecimento de Riscos e Normas.

Para enriquecer a experiência da visitação e reduzir os impactos sobre o ecossistema, a visitação é limitada de acordo com a capacidade das trilhas – Trilha dos Saltos, com 250 visitantes/dia; Trilha dos Cânions, 200 visitantes/dia; Trilha da Seriema: 30 visitantes/dia; e Travessia das Sete Quedas, 20 pessoas acampadas/noite.