Passe Livre amplia e vai atender mais 22 mil estudantes de Anápolis e Rio Verde

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 7:30



Mais dois municípios serão incluídos no Programa Passe Livre Estudantil (PLE), Anápolis e Rio Verde. O Governo de Goiás está investindo em novas ações para o PLE como forma de colaborar para garantir a educação para todos e reduzir a evasão escolar. Nesta quinta-feira, dia 9, às 11 horas, no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, será assinado o projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa propondo a expansão do programa para os dois novos municípios. Também serão entregues os primeiros cartões aos estudantes beneficiados este ano.

A expansão significa a inclusão de mais cerca de 7 mil beneficiários em Rio Verde e 15 mil, em Anápolis, explica o superintendente da Juventude, Leonardo Felipe. Ele acredita que, a partir do segundo semestre deste ano, comece a vigorar o passe livre para os estudantes dos dois municípios. Toda a estrutura de tecnologia da informação (TI) com as empresas que operam o transporte coletivo nos municípios já está montada, garantiu.

Educação e empreendedorismo

Outra novidade a ser anunciada no evento será a oferta do curso Crescendo e Empreendendo aos alunos do Ensino Médio que têm o Passe Livre. O curso será ministrado a um universo de 25 mil estudantes das cidades que compõem o sistema de transporte da rede metropolitana, destes, 9.952 de Goiânia e será certificado pelo Sebrae. O PLE passa a ser o único do País que vincula o benefício à capacitação empreendedora.

O curso é para despertar o empreendedorismo na juventude como estratégia para inclusão social e acesso ao mercado de trabalho com noções de organização, autodesenvolvimento, criatividade e comunicação. Serão 12 horas divididas em três sábados, dependendo da liberação da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. A primeira aula está prevista para o sábado que antecede o Carnaval, dia 25. Será ministrado para turmas de até 30 alunos, no colégio onde estuda, sendo 70 colégios em Goiânia e em cerca de 100 escolas da Rede Metropolitana.

Segundo Leonardo Felipe, o curso passa a ser pré-requisito para o aluno continuar a receber o Passe Livre. O superintendente explica que o governo, por meio de parceria com o Sebrae, fez a capacitação dos professores da rede estadual, e eles serão os replicadores do Sebrae. A Secretaria de Governo vai conceder uma bolsa-auxílio para os professores que vão ministrar a capacitação, no valor de R$ 900,00.

Abrangência

Atualmente, o PLE é válido para todos os municípios que compõem o sistema integrado de transporte da Rede Metropolitana, como Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianira, Goianápolis, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade. São cerca 60 mil estudantes beneficiados.

Neste ano, a Secretaria de Governo está cadastrando e recadastrando os beneficiários do programa até o dia 31 de março. O cadastramento teve início no dia 23 de janeiro e até agora já foi registrada uma procura de 25.919 estudantes pelo benefício, incluindo universitários. O Passe Livre Estudantil, lançado em 2013, atende todo estudante da Região Metropolitana de Goiânia que estiver regularmente matriculado, seja na rede pública ou particular. Eles têm o direito a duas passagens gratuitas por dia e até 48 por mês.