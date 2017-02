Passe Livre do Deficiente beneficia mais de 7 mil goianos

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 10:10



A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria Cidadã atua na articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para este público. Com o objetivo de promover a inclusão social da pessoa com deficiência, oferecendo condições que garantam o exercício pleno da cidadania, o Governo de Goiás criou o Passe Livre Intermunicipal.

O benefício garante o direito de gratuidade em viagens intermunicipais em todo o território goiano às pessoas com deficiência em conformidade com o Decreto nº 5.737, de 21 de março de 2003. Tem direito ao Passe Livre pessoas com deficiência, com renda de até um salário mínimo. O benefício permite transitar sem custos nos ônibus intermunicipais em Goiás. Em 2016 foram emitidos mais de 7 mil passes livres para deficientes.

Como solicitar?

Para solicitar o benefício os interessados deverão comparecer a Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência / Passe Livre Intermunicipal (Anexo da Secretaria Cidadã – Avenida Anhanguera, nº 3463) ou no Vapt Vupt Referência do Trabalhador, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Rua São Geraldo, QD 83, LT 1/18, Bairro Ipiranga), e preencher os formulários:

1: Requerimento de passe livre intermunicipal para pessoas carentes com deficiência – http://migre.me/vXKxL

2: Atestado Multiprofissional - http://migre.me/vXKyE

Com a seguinte documentação em mãos:

a) Documento de identidade e CPF;

b) Comprovante de renda familiar;

c) Comprovante de residência;

d) Duas fotos 3×4, coloridas, iguais e recentes;

Mais informações: (62) 3201-8561

*Comunicação Setorial da Secretaria Cidadã