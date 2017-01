Passe Livre registra quase 8 mil cadastros na 1ª semana

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 12:12



A Secretaria de Governo recebeu até esta sexta-feira, dia 27, cerca de 8 mil solicitações de cadastros e recadastros do Passe Livre Estudantil (PLE). O programa, coordenado pela Segov por meio da Superintendência da Juventude (Sujuv), oferece gratuidade nos ônibus a alunos do ensino regular das redes pública e privada dos municípios que integram a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo.

A expectativa é que o número de beneficiários aumente cerca de 25%. “O Estado está totalmente preparado para este acréscimo de demanda dos estudantes. Tanto que o governador Marconi Perillo determinou que, nesta área, não houvesse nenhum corte ou ajuste. O objetivo do governo é beneficiar, de todas as formas possíveis, aqueles que querem estudar”, destaca o secretário de Governo, Tayrone Di Martino.

Para obter ou renovar o Passe Livre, é obrigatório que o estudante ou o responsável legal em caso de jovens com idade inferior a 18 anos compareça em qualquer unidade Vapt Vupt da Região Metropolitana de Goiânia portando os seguintes documentos originais:

- Cartão Passe Escolar (Emitido pelo Setransp)

- Documento de identificação com foto (RG ou Carteira de Trabalho)

- CPF

> Termo de uso do Passe Livre Estudantil assinado (disponibilizado nos Vapt Vupt)

O prazo para a solicitação do benefício termina no dia 31 de março, mas o beneficiário deve estar com o cartão do Passe Escolar regularmente cadastrado. Este procedimento é realizado exclusivamente pelo site até o dia 3 de março.

ZapSegov: (62) 99218-8060

1º – adicione o número do ZapSegov aos seus contatos

2º – abra o WhatsApp e envie um OI para o ZapSegov

3º – siga as instruções do sistema

4º – escolha a opção 4 para ter mais informações sobre o Passe Livre Estudantil

Mais informações: (62) 3201-5612, 3201-5632, www.juventude.go.gov.br e passelivre@juventude.go.gov.br