Patrulha rural contará com tecnologia de georreferenciamento

Data de publicação: 27 de janeiro de 2017 - 17:59

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar), além de sindicatos rurais, lançou nesta sexta-feira, dia 27, o novo modelo de Patrulha Rural Georreferenciada.

“O programa tem por objetivo estreitar o vínculo de confiança entre os produtores rurais e a Polícia Militar, facilitando a localização das propriedades e maior segurança no atendimento às comunidades que vivem e trabalham no campo”, resumiu o vice-governador José Eliton ao destacar a inovação do projeto.

Com o programa, a Polícia Militar fará da tecnologia forte aliada no combate aos crimes praticados nas propriedades rurais, a exemplo de furtos e roubos, conferindo mais agilidade nos atendimentos às ocorrências e intensificando a eficiência na segurança rural.

“Num projeto piloto, a Patrulha Georreferenciada foi implantada inicialmente em Catalão. Agora, o programa se estenderá aos 60 maiores municípios do Estado, levando mais segurança ao campo”, destaca José Eliton.

Na oportunidade, também foi assinada a proposta de criação da Delegacia de Crimes Rurais e de Divisas, a partir do Grupo de Repressão a Crimes Rurais e de Divisas, da Polícia Civil. “Atuamos com muita firmeza para desbaratar quadrilhas que atuavam na Região Sudoeste, principalmente em roubos a máquinas e defensivos agrícolas”, cita José Eliton.

“Diminuímos significativamente o número de casos desta natureza em 2016”, celebra. “Na Região Norte, também prendemos uma associação criminosa especializada no roubo de gado”, aponta. “A Faeg tem sido sempre uma parceira na área de segurança pública na construção de políticas públicas eficientes”, afirma. “Esta é uma demanda antiga que estamos atendendo”, conta José Eliton.

Além de mapear todas as propriedades e os acessos a cada uma delas, o uso de GPS pelas equipes de patrulhamento rural possibilitará um amplo inventário de todos os bens das propriedades, máquinas agrícolas e outros veículos. “Em caso de roubos em uma determinada propriedade, por exemplo, os policiais já saberão as características dos bens subtraídos, o que facilitará a recuperação”, resume o secretário interino da SSP, coronel Edson Costa. O novo modelo de patrulhamento visa, principalmente, reduzir os indicadores de criminalidade nas áreas rurais.