Pesca predatória é combatida na Serra do Facão

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 16:52

Para coibir a pesca predatória a Secretaria do Meio Ambiente (Secima) realizou a Operação Serra do Facão, na represa que tem o mesmo nome, em três municípios: Catalão, Davinopolis e Campo Alegre. Foram lavrados quatro autos de infração e apreendidos 16 quilos de pescado, além de 12 redes de pesca e cinco espinhéis.

As multas somam R$ 7.760,00. A ação foi durante a primeira semana deste mês, do dia 1º ao dia 6. Apesar da quantidade de material apreendido, o balanço da operação é extremamente positivo em relação a igual período do ano passado, quando as apreensões foram maiores.

A diminuição das infrações ocorre graças à presença dos órgãos fiscalizadores e a conscientização dos moradores, que têm o lago como principal fonte de lazer e preservação. O pescado foi doado para a Fundação Espírita Antero Da Costa Carvalho. A Secretaria do Meio Ambiente alerta que denúncias de crimes ambientais devem ser ser feitas pelo telefone: 0800-646-2112

Comunicação Setorial Secima

Mais informações: (62) 3201-5253