Pesquisadora de Harvard e integrante do Ministério da Saúde conhecem trabalho do Conecta SUS

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 10:09

O Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann continua chamando a atenção de personalidades do Brasil e do exterior. Na última sexta-feira, dia 18, uma das maiores especialistas em questões relacionadas à primeira infância, Mary Eming Young, da Universidade de Harvard (EUA), e o secretário Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Rogério Abdala, visitaram o Centro da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O objetivo foi conhecer a estrutura, o funcionamento e o trabalho desenvolvido no local. As duas personalidades foram recebidas, em ocasiões distintas, pelos superintendentes Executivo, Deusdedith Vaz, e de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS, Irani Ribeiro, e pelo gerente do Conecta SUS, Jean Pierre Pereira.

Além de mostrar aos visitantes a estrutura do Centro, o gerente Jean Pierre explicou, detalhadamente, como funciona o complexo. Inaugurado no fim de 2014, o Conecta SUS tem sido referência para a implantação de centros semelhantes em Secretarias da Saúde e em outras instituições dos Estados e da União. Até o momento, o Conecta SUS recebeu a visita de comitivas do Distrito Federal e de 23 Estados da Federação, dos Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Social e Agrário e, ainda, da Advocacia-Geral da União.

O Conecta SUS é composto por 86 painéis que monitoram online 204 indicadores de saúde que vão desde dados epidemiológicos de Goiás a obras da saúde realizadas pelo governo estadual. Todas as informações estão disponíveis em tempo real e servem para subsidiar técnicos a coordenarem com precisão e maior celeridade atividades, ações e políticas da SES-GO. Os equipamentos do Conecta SUS permitem contato, via webconferência, com as superintendências da Secretaria, as 18 Regionais de Saúde distribuídas em Goiás e os 246 municípios.

Mary Yong também atua como diretora do Centro da Primeira Infância da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da China e como consultora do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS). Ela estava acompanhada do Secretário de Desenvolvimento do MDS, Halim Antonio Girade, idealizador do Conecta SUS, e que já foi secretário e superintendente executivo da SES-GO. A pesquisadora afirmou que ficou impressionada com a estrutura do Conecta SUS e com o fato de o Centro possibilitar a reunião, o intercâmbio e o compartilhamento de informações. “Um Centro como este é o ponto de partida para o desenvolvimento com êxito de qualquer ação”, pontuou.

O secretário do Ministério da Saúde, Rogério Abdala, acompanhou como os dados do Conecta SUS em relação aos municípios podem ajudar em pesquisas científicas. “Os indicadores de Saúde dos municípios permitem direcionar políticas públicas para cada necessidade”. O secretário visitará também alguns municípios para conhecer melhor o trabalho desenvolvido em cada região do Estado.

O secretário enfatizou seu entusiasmo com a central de monitoramento e elogiou o desenvolvimento prestado. “Estou convidando o Conecta SUS para uma apresentação, juntamente com a UNA-SUS, e com certeza iremos fechar cooperação”, finaliza Abdala.

