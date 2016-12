Com o encerramento das corridas no Autódromo de Goiânia, a Agetop liberou o uso da pista para o público das 5 horas até as 22, inclusive aos sábados e domingos. O complexo multiesportivo está aberto para treinos de ciclistas amadores ou profissionais e para a prática de exercícios físicos como caminhada ou atletismo. O local conta com estacionamento e equipe de segurança.

Nesse período de férias, a praça esportiva deixa de ser palco de grandes corridas do automobilismo para ser em tempo integral uma opção de lazer aos goianos. Os visitantes terão à disposição uma pista com 3.820 metros de extensão e foi classificada como uma das melhores do País. Sem o barulho do ronco dos motores, o Autódromo oferece ambiente tranquilo e área verde, apropriado para quem gosta de cuidar da saúde.

Mais informações: (62) 3265-4016, 3265-4050 e 3265-4291