Planejamento divulga balanço das ações governamentais em 2016

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 14:43

O balanço das realizações do governo Marconi Perillo, referente ao ano de 2016, foi concluído pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan). O trabalho foi elaborado pela Gerência de Planejamento, da Superintendência Central de Planejamento, que fez um monitoramento dos programas e ações finalísticos do Plano Plurianual 2016-2019 de 38 órgãos do Poder Executivo.

O documento, com 90 páginas, já foi encaminhado à Secretaria da Casa Civil para constar da mensagem de prestação de contas do governo que será enviada à Assembleia Legislativa, na reabertura dos trabalhos legislativos, no próximo dia 15, quarta-feira, conforme preconiza o inciso VII do artigo 37 da Constituição Estadual.

Nos últimos 40 dias, os técnicos da Segplan se debruçaram sobre os relatórios de atividades das unidades de planejamento dos órgãos estaduais por meio do Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais (Siplam). Eles acompanharam as metas físicas e a execução orçamentária e financeira de todo o governo e sintetizaram as informações no documento, que além de ser enviado aos deputados também estará disponível, a partir do próximo dia 15 no site da Segplan – www.segplan.go.gov.br

Segundo a gerente de Planejamento da Segplan, Rúbia Prado, o relatório mostra a situação econômica do Estado e destaca os desafios e perspectivas do governo frente ao planejamento estadual. “Em 2016, a despeito do conturbado cenário político e econômico nacional que impactaram a economia e as finanças do nosso Estado, os resultados das ações do Governo de Goiás foram positivos”, conclui.

Relevância

O secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, antecipa que o balanço de realizações governamentais de 2016 mostra que, com o objetivo de mitigar os efeitos da crise, o Estado aprofundou na adoção de medidas de austeridade que visam a plena manutenção dos serviços em Educação, Saúde e Segurança Pública, a continuidade dos investimentos e dos programas sociais e o pagamento do funcionalismo em dia.

Relata, ainda, que, de igual relevância foi a consolidação de uma gestão com foco em resultados, traduzida pelo Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, que abrange diversas áreas de atuação governamental e tem por foco a melhoria dos indicadores sociais que impactam positivamente na qualidade de vida do cidadão. A partir da definição de 16 desafios a serem enfrentados pelo Governo de Goiás, foram estruturados 52 projetos prioritários em 3 eixos de atuação: qualidade de vida, competitividade econômica e gestão pública eficiente, imprimindo um ritmo mais ágil e transparente às ações governamentais.

O relatório demonstra que, apesar das dificuldades, foram grandes os esforços na obtenção de resultados satisfatórios nos diversos setores das políticas públicas. De modo que, o governo vislumbra um cenário mais positivo para 2017, com foco no essencial para a população e para o desenvolvimento da economia, com a conclusão de projetos de infraestrutura – duplicações, rodovias, obras de saúde, educação e grandes obras de saneamento.

Comunicação Setorial Segplan

Mais informações:(62) 3201-5738 e 3201-5715