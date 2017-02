PM desarticula associação criminosa especializada em roubo a joalheiras

Data de publicação: 5 de fevereiro de 2017 - 14:42

As equipes do Grupo de Radiopatrulha Aérea da Polícia Militar de Goiás (GRAER/PMGO) efetuaram neste domingo, dia 5, um dos participantes de um trio formado por dois homens e um mulher que praticaram no sábado, dia 4, um roubo a uma joalheria no município de Jussara. Eles subtraíram várias joias, relógios e bijuterias. Por meio do sistema de monitoramento por câmeras do estabelecimento, o Serviço de Inteligência da PMGO conseguiu identificar os agressores.

O GRAER localizou a residência onde um dos participantes do roubo se encontrava e efetuou a prisão de Michel, de 27 anos, que estava de posse de um revólver calibre 38, do veículo utilizado na ação e de grande parte das joias e relógios roubados. O indivíduo, diante da sua prisão em flagrante, levou a equipe do GRAER até a casa do segundo autor do roubo que, de posse uma espingarda calibre 12, resistiu à prisão e veio a óbito no confronto.

As equipes de Inteligência da PM continuaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão da mulher envolvida no crime, já no município de Brazabrantes.

Todo material apreendido, armas, veículos e os presos estão sendo conduzidos à Central de Flagrantes em Goiânia onde serão apresentados ao delegado de plantão.

Assessoria de Imprensa da PM