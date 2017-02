Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubos em Goianésia

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 19:30

A Polícia Civil desarticulou na última sexta-feira, dia 10, em Goianésia, uma associação criminosa responsável por pelo menos 15 roubos na cidade. Na ação, foram apreendidos quatro adolescentes de 16 anos. Com eles, foram encontrados telefones celulares, armas de fogo e objetos roubados das vítimas. Os menores possuem diversas passagens por crimes como roubo e homicídio.

Somente na quinta-feira (09), os suspeitos teriam cometido cinco roubos, sendo quatro deles a transeuntes e um a estabelecimento comercial. A quadrilha agia com extrema violência contra as vítimas.

De acordo com as investigações, o grupo também é responsável pelo latrocínio de um garçom, cometido no início do mês. “A vítima voltava para casa após o trabalho e foi abordada pelos criminosos em uma rua isolada. Ele teve o celular roubado e acabou morto com um tiro nas costas”, afirmou o delegado regional de Goianésia, Marco Antônio Júnior.

A polícia segue com as investigações para prender outros dois integrantes da quadrilha – ambos maiores de idade – que estão foragidos. O grupo envenenava os cães dos proprietários das residências roubadas.

Em um dos casos, as vítimas eram um casal de idosos. Os suspeitos entraram na residência e prenderam o homem de 84 anos e a mulher 74 até que a ação criminosa terminasse. Conseguiram levar cerca de R$ 3 mil em espécie e uma arma de fogo.