Polícia Civil e Defensoria assinam acordo para comunicação de flagrante nos fins de semana e feriados

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 15:23

A partir da próxima sexta-feira, dia 23, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) vai receber via e-mail exclusivo, nos finais de semana e feriados, o comunicado de prisão em flagrante, por parte da Polícia Civil do Estado de Goiás, dos autuados que não puderem pagar um advogado. A defensora pública-geral do Estado de Goiás, Lúcia Silva Gomes Moreira, e o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, Álvaro Cássio dos Santos, assinaram portaria conjunta para regulamentar a comunicação das prisões em flagrante no âmbito do município de Goiânia, na tarde desta terça-feira, dia 20, no gabinete do delegado-geral.

Lúcia Silva Gomes destaca a importância da parceria com a Polícia Civil e afirma que o objetivo desta portaria conjunta é trazer praticidade e economia. “Hoje, por exemplo, nós assinamos uma portaria em conjunto que favorece ambas as instituições e traz mais praticidade e economia com esta comunicação, porque é feita de forma virtual. Através de e-mail, a Defensoria tomará conhecimento de imediato dos autos de flagrante e poderá tomar todas as providências que forem cabíveis. Como agora as audiências de custódia acontecem nos feriados e finais de semana, isso vai facilitar ainda mais os trabalhos da Defensoria”, completa.

Álvaro Cássio dos Santos também enfatiza a importância da parceria com a DPE-GO e lembra como a comunicação de prisões em flagrante era feita entre as instituições antes desta iniciativa. “Estamos ampliando uma parceria já existente com a Defensoria Pública. Essa portaria em conjunto vai trazer maior celeridade nas comunicações e também uma grande economia. Essa comunicação era feita através de encaminhamento físico, tínhamos um gasto com combustível, com policial para levar essa comunicação. Agora vamos encurtar distância, fazer de uma maneira mais célere, nesta era digital”, explica.

Estavam presentes ainda o corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado de Goiás, defensor público Luiz Henrique Silva Almeida, e a gerente da Defensoria Criminal da DPE, defensora Luciana Fernanda de Castro Barbosa.

Comunicação Polícia Civil