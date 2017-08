Polícia Civil prende dupla que dava golpes na venda de pacotes da Pousada Rio Quente

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 8:14

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes – *GREF*/ *DEIC*, deu cumprimento a cinco Mandados, sendo dois de Prisão, dois de Busca e Apreensão, em desfavor de Renato Júnior Martins e Rafael Castro e Silva e ainda um de Condução coercitiva.

Os investigados mantinham páginas do Facebook oferecendo venda de pacotes de hospedagem na Pousada do Rio Quente Resorts, por valores atrativos, ou seja, setenta por cento do valor de mercado.

Os pacotes eram pagos com dados de cartões bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta, os quais posteriormente eram contestados por seus titulares. Desde meados de 2016, a fraude gerou um prejuízo somente para a Pousada de aproximadamente R$ 1 milhão. Até a presente data foram registradas quase duzentas contestações de vítimas de todo o Brasil.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Comunicação Polícia Civil