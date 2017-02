Polícia cumpre mais oito mandados em Goiatuba

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 15:41

A Operação Dolos prossegue nesta quinta-feira, dia 9, com o cumprimento de mais oito mandados de condução coercitiva. A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goiatuba, prendeu nesta quarta-feira, dia 8, o ex-prefeito de Goiatuba, Fernando Carlos de Vasconcelos, de 47 anos; a advogada Renata Nascimento Araújo Pinto, de 27 anos, e contador Gilberto Francisco Silva, de 45 anos.

A Operação Dolos investiga crimes de peculato desde o final do ano passado. Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo Poder Judiciário de Goiatuba e o prazo das prisões é de cinco dias prorrogáveis por igual período.

De acordo com o delegado Patrick Carniel, o esquema criminoso era extremamente criativo e consistia em simular ações trabalhistas contra a prefeitura, incluindo a criação de falsas atas da Justiça do Trabalho, que narravam acordos trabalhistas que não existiam. Tais atas eram protocoladas na prefeitura aos cuidados do contador Gilberto, que justificava a saída do dinheiro dos cofres públicos. Todos os pagamentos foram autorizados pelo então prefeito, que assinou os cheques.

O ex-prefeito Fernando Carlos foi afastado da prefeitura em abril do ano passado, suspeito de transferir R$ 4,2 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Goiatubaprev) para os cofres da prefeitura. Quem assumiu o cargo foi o então vice-prefeito Elionai Freitas Magalhães.

Assessoria de Imprensa da Polícia Civil