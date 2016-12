Polícia flagra desmatamento ilegal em Serranópolis

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 16:09

Durante uma ação de fiscalização, policiais militares do Batalhão Ambiental flagraram Iolando José Cazanga derrubando com uma motosserra árvores de uma mata nativa de aproximadamente dois hectares, localizada na estrada vicinal do km 38 da GO-184, no município de Serranópolis.

Segundo a polícia, ele disse que estava apenas desempenhando o serviço diário para o proprietário sob a custódia de Luiz Carlos Assis Ferreira, que era o gerente da fazenda. No entanto, Iolando não apresentou nenhum documento que autorizasse o desmatamento e o uso das motosserras.

Os policiais militares apreenderam com ele armas de fogo e munições. O suspeito foi levado junto com o material e duas motosserras para a subdelegacia de Serranópolis.

Mais informações: (62) 3201-1460