Polícia prende coordenadoras de centro de tratamento em Caldas Novas

Data de publicação: 24 de janeiro de 2017 - 18:03

As coordenadoras do Centro de Tratamento de Dependência Química Reviver, Wellyka Nóbrega de Oliveira e Camylla Cristina Pereira, foram presas em Caldas Novas, por cárcere privado qualificado. Os policiais civis ao chegarem no local, no Setor Universitário, a equipe acompanhada de vigilantes sanitários e de agentes da Secretaria de Assistência Municipal, encontrou 20 mulheres reclusas em quartos da clínica, sem estrutura para cuidar das pacientes.

Foi verificado que no local haviam duas adolescentes, quatro de idade avançada e as demais adultas. Algumas internas apresentavam quadro de dependência química, mas outras com doenças mentais, como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e doenças senis.

Segundo a titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam), Sabrina Leles, a investigação começou após a morte de uma interna, na madrugada anterior à diligência feita na segunda-feira, dia 23. A vítima apresentava quadro de esquizofrenia e transtorno bipolar, sem dependência química. As causas da morte estão sendo investigadas. As internas encontradas na clínica foram entregues às famílias.