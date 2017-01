Política fiscal produz resultados positivos

Data de publicação: 2 de janeiro de 2017 - 13:13

Em meio à maior crise econômica do País e após dois anos de intenso ajuste fiscal, focado primordialmente na equalização de receitas e gastos, o Estado de Goiás encerra o ano de 2016 com resultados positivos nas contas públicas.

A meta de R$ 100 milhões de déficit primário definida na LDO de 2016 foi cumprida com ampla folga e deverá atingir um resultado positivo superior a R$ 600 milhões de superávit.

O resultado orçamentário (balanço entre receitas e despesas do exercício) foi também superavitário em R$ 600 milhões, revertendo de forma substancial e notável a tendência negativa dos últimos anos, em particular a do ano passado – que registrou déficit de R$ 1,8 bilhão, e de 2014 – com déficit de R$ 1,3 bilhão.

O resultado nominal (que determina o comportamento da dívida do Estado) teve leve aumento em função da assunção contábil da dívida da Celg-D, atingindo R$ 1,5 bilhão. Ainda assim, os limites legais de endividamento continuam sendo amplamente e rigorosamente cumpridos com folga. Não fossem os efeitos dessa assunção, o resultado nominal teria sido positivo em mais de R$ 400 milhões, reforçando os efeitos das ações de equilíbrio empreendidas nos últimos anos.

A secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão, destaca que os resultados fiscais do Estado são “inequivocamente positivos, e refletem a liderança, parceria, transparência e responsabilidade com que o ajuste fiscal foi realizado em Goiás. Os números pavimentam a retomada da confiança, dos investimentos e consequentemente do crescimento e do emprego – únicos e legítimos objetivos de um governo que tem responsabilidade com 6,6 milhões de goianos”.

*Comunicação Setorial da Sefaz