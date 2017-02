População pode participar de discussão sobre revitalização dos centros urbanos

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 18:17

Com o objetivo de ouvir cada vez mais a população, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), realiza nesta quarta-feira, dia 8, às 9 horas, o Café Metropolitano, no Espaço Sonhus do Colégio Lyceu de Goiânia. Na pauta, a revitalização dos Centros Urbanos Metropolitanos.

As áreas centrais das cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) estão sofrendo os impactos do crescimento urbano. Um aspecto que merece atenção é o surgimento de centros alternativos, que passaram a disputar atenção e investimentos do centro principal desses municípios que, por sua vez, ficaram esquecidos. Sem incentivo para uso, os locais são caracterizados pelo abandono, que traz junto o aumento da criminalidade, desperdício de infraestrutura e desvalorização da região.

Para o secretário Vilmar Rocha, o encontro é a oportunidade de ampliar os debates sobre as metodologias para a revitalização dos centros. Já o superintendente executivo de Assuntos Metropolitanos, Marcelo Safadi acredita que este é o momento de sugestões e projetos para viabilizar a conservação do patrimônio arquitetônico das cidades e sua revitalização comercial, incrementando a economia regional.