Postos terão de emitir NFC-e a partir de janeiro

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 7:40

A partir do dia 1º de janeiro próximo, a emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) será obrigatória para os comerciantes goianos do setor de postos de combustíveis e novos contribuintes que se cadastrarem a partir desta data. A informação é da Coordenação de Documentários Fiscais da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O coordenador Antônio Godói destaca que este mês a quantidade diária de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) em Goiás, somou um milhão de documentos por dia. No mês passado, foram emitidas quase três milhões de NFC-es, no Estado, número 54% superior ao registrado no período anterior.

Para Godói, o resultado é uma demonstração da forte adesão voluntária ao novo sistema de emissão de documento fiscal pelos contribuintes já cadastrados do segmento varejista, em Goiás. Um dos motivos para o aumento das adesões à nova modalidade de emissão de nota fiscal ao consumidor se deve aos benefícios que o documento traz para os contribuintes, como a simplificação de obrigações acessória, redução dos custos operacionais das empresas, dentre outras facilidades.

Comunicação Setorial – Sefaz