Praça em frente ao HGG terá espaço para eventos de saúde

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 11:05

As obras de revitalização e as adaptações para a acessibilidade da Praça Abraão Rassi, localizada em frente ao Hospital Alberto Rassi (HGG), serão inauguradas nesta quinta-feira, dia 29, às 18 horas. Executadas pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)/Prefeitura Municipal, as obras foram custeadas pelo Governo de Goiás, por meio do contrato com o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão da unidade hospitalar.

Entre os destaques da nova Praça Abraão Rassi está o espaço para eventos de promoção da Saúde. O HGG promoverá ações mensais para a comunidade, com orientações sobre prevenção de doenças como diabetes, colesterol, hipertensão, obesidade, entre outras. “O nosso objetivo é levar mais informações à população, além de envolver os nossos residentes e estagiários. Já fazemos este trabalho desde o início da gestão do Idtech, mas a Praça nos dará maior alcance nas atividades”, disse o diretor-geral do hospital, José Cláudio Romero.

A reforma da praça era uma reivindicação antiga dos frequentadores do Hospital. O lugar estava com iluminação precária e as calçadas intransitáveis, com pisos quebrados ou inexistentes. “Pacientes e visitantes têm a praça como lugar de espera, de convivência. Para um cadeirante, por exemplo, era impossível circular no espaço”, explica o diretor. Outro problema era a falta de acesso rápido à Avenida Anhanguera no caso de um incêndio ou outras catástrofes. A praça contará com uma via rápida para evacuação do prédio, por indicação do Corpo de Bombeiros.

Projeto

O projeto arquitetônico da praça atende às normas de acessibilidade e sinalização tátil do piso definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O espaço contará ainda com maior área de convivência, com pergolado e suporte de bicicletas com dez vagas. As lanchonetes, que já estavam instaladas na praça, foram relocadas para uma área dedicada exclusivamente à alimentação e estão com novas instalações, dispondo também de banheiros.

*Assessoria de Comunicação da SES