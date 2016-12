PRE receberá equipamentos para fiscalizar rodovias

A Agência Goiana de Transportes e Obras repassa ao Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) às 10 horas desta segunda-feira, dia 26, equipamentos ultramodernos para a fiscalização de velocidade e o monitoramento do trânsito na malha rodoviária estadual pavimentada, com cerca de 11 mil quilômetros no Estado. Serão 99 equipamentos entre radares inteligentes e estáticos, tablets e bafômetros.

A entrega será feitada pelo presidente da Agetop, Jayme Rincón, a Vitor Hugo Benevides, comandante do CPR, no Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na GO-020, saída para Bela Vista de Goiás. Os aparelhos serão utilizados pelos policiais neste momento de férias, prioritariamente, nas rodovias de acesso a pontos turísticos.

