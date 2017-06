Preços de produtos para preparo de comidas típicas das festas juninas variam até 664%

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 16:44

Com a proximidade do dia de São João e São Pedro, comemorados nos dias 24 e 29 deste mês, muitos consumidores já se organizam para o preparo das tradicionais comidas típicas desta época do ano. Pesquisa de preços aponta que alguns produtos estão bem mais caros que os praticados no ano passado, chegando até mesmo a superar a inflação oficial do mesmo período que ficou em 3,59% medido pelo IPCA/IBGE. Pesquisadores visitaram, de 7 a 19 deste mês, quatorze estabelecimentos da capital, verificando os preços de 67 produtos como milho de pipoca, amendoim, canjica, paçoca, pé de moleque, fubá, leite de coco, condimentos (canela, erva doce, cravo, etc), além de verduras como batata doce, etc. A variação no preço da batata doce roxa, por exemplo, alcançou 664%.

Comparação dos produtos presentes no levantamento de preço realizado pelo Procon Goiás em 2016 com os preços médios praticados no levantamento deste ano mostra que os ingredientes para o preparo dos pratos típicos desta época do ano como fubá, milho de pipoca, leite de coco, creme de leite, amendoim, canjica, paçoca, pé de moleque, entre outros, estão em média 7,59% mais caros. Já os condimentos como canela, erva doce, cravo da Índica, noz moscada, etc, estão até 5,22% mais caros que os praticados no ano passado. Bebidas como vinho e cachaça também estão até 8,78% mais caros no bolso do consumidor.

Apenas as verduras como batata doce, mandioca, pinhão, abóbora moranga, milho verde, etc, apresentaram redução no preço médio de até 17,55%. No entanto, individualmente, o vilão deste ano foi o pacote de canjica amarela da marca PPA, pacote de 500 gramas. O preço médio passou de R$ 1,83 em 2016, para R$ 2,57 este ano, aumento médio individual de +40,66%.

Menor e maior preço

Entre os insumos utilizados para o preparo dos tradicionais pratos típicos das festas juninas, um dos principais ingredientes utilizados teve variação de 232,73%. É o caso do leite de coco – Bom Coco – 200 ml (vidro) cujos preços variaram entre R$ 1,65 a R$ 5,49.

Em relação às variações entre menor e maior preço, deve-se ressaltar que todos os produtos foram pesquisados considerando o mesmo tipo de produto, ou seja, mesma marca e mesma gramatura.

Confira outras variações de preços:

O preparo da canjica ficou “salgado” e 24% mais caro neste ano, se comparado aos preços médios praticados no ano passado. A variação entre menor e maior preço entre os produtos mais utilizados (e idênticos) também chega a 71%

Muitas vezes, por se tratar de produtos com preços aparentemente pequenos, pode dar uma falsa impressão ao consumidor de que a pesquisa não fará muita diferença. Por isso, o Procon Goiás fez uma simulação para o preparo de um prato típico das festas juninas: a canjica. Pra essa receita foram utilizados canjica amarela, leite condensado, leite de coco, canela em rama e em pó, cravo da Índia e leite. Para esse comparativo, foram considerados os mesmo produtos, ou seja, mesma marca e mesmo tamanho.

No ano passado, para o preparo dessa receita o consumidor teria que desembolsar o equivalente a R$ 20,96. Já neste ano, esses mesmos produtos estão custando, em média, R$ 26,01. Ou seja, enquanto a inflação acumulada nesse período foi de pouco mais de três e meio por cento (3,59%), esses produtos registraram um aumento médio de +24,09%.

Para demonstrar ainda a importância da pesquisa de preços, para adquirir os ingredientes para o preparo dessa receita, considerando os menores preços encontrados na pesquisa, o consumidor terá que desembolsar o equivalente a R$ 19,58. No entanto, para aqueles que acham que a pesquisa não faz tanta diferença, terá que arcar com um custo a mais equivalente a 71,50%, pois a soma desses mesmos itens chega a R$ 33,58.

Comunicação Procon Goiás