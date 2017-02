Prefeito de Anápolis destaca gestão de Marconi

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 18:08

“Não há que inventar a roda, é só copiar”, disse nesta quinta-feira, dia 9, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, no lançamento da ampliação do Passe Livre Estudantil para o interior, em referência à maneira em que o governador Marconi Perillo conduz do Estado.

O prefeito afirmou que Marconi dá uma verdadeira aula de “modernização e governança participativa”. Ele lamentou que Marconi tenha apenas mais um ano e meio de mandato, dizendo que, de certa forma, isso é uma “frustração dos prefeitos”.

“O senhor dá aula de gestão, de enxugamento da máquina”, reforçou, dizendo que Marconi é hoje um grande líder nacional, “referência em gestão e modernização para o País”. Professor de Química, Roberto Naves disse que toda transformação tem de contar com um catalisador e que o grande catalisador de Goiás é o governador Marconi Perillo.

Gabinete de Gestão de Imprensa do Governador