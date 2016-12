Prefeitos eleitos destacam pioneirismo do governador

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 18:04

O governador Marconi Perillo completa nesta quarta-feira, dia 28, 106 audiências individuais com os prefeitos eleitos e reeleitos em outubro. O número já ultrapassa a meta colocada por ele de atender 100 prefeitos neste ano, e os demais 146 nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Cientes de que Marconi age de forma pioneira, ao ser o único governador que está recebendo os prefeitos eleitos ainda neste ano, em agendas quase diárias, os gestores agradeceram pela atenção diferenciada, inédita e inovadora e destacaram que se sentem seguros e amparados pelo governador do Estado.

A ação de Marconi é elogiada principalmente por ocorrer no momento de crise econômica porque passa o país. Os prefeitos ressaltaram que, mais que nunca, precisam do apoio do governo estadual por meio de parcerias e convênios para conseguirem atender as principais demandas de seus municípios e desenvolverem suas gestões. Hoje, ele recebeu 15 prefeitos em duas rodadas de audiências. Na primeira, foram atendidos os prefeitos de Petrolina de Goiás, Dalton Vieira; Nazário, Valtuir Francisco Vieira; Nova Glória, Carlos Luiz de Oliveira; Vicentinópolis, Neilton Ferreira de Ozeda; Santa Helena, João Alberto Vieira; Chapadão do Céu, Rogério Pianezzola; e Sanclerlândia, Itamar Leão.

Petrolina

Prefeito de Petrolina, Dalton Vieira foi eleito para o terceiro mandato e disse que é testemunha dessa atenção diferenciada que Marconi dispensa aos prefeitos. Ele solicitou, entre outros pedidos, a construção de uma unidade do Vapt Vupt no município.

Sanclerlândia

Prefeito eleito de Sanclerlândia, Itamar Leão afirmou que Marconi sempre foi um diplomata e que, ao receber os prefeitos, eleva a autoestima dos municípios, que enfrentam muitas dificuldades em decorrência da crise. Itamar demandou apoio para a criação dos cursos de Contabilidade e Direito na unidade da UEG localizada no município.

Santa Helena de Goiás

O prefeito eleito de Santa Helena de Goiás, João Alberto, filho do ex-governador Alcides Rodrigues, afirmou que Marconi tem a consciência de que o desenvolvimento do País passa pelos municípios. “O que se faz no Brasil de progresso começa pelos municípios, e ele tem esse entendimento”, disse. Dentre as demandas, pediu ao governador a manutenção dos programas sociais que atendem a população da cidade.

Nova Glória

“O prefeito sente que não está sozinho”, observou o prefeito eleito de Nova Glória, Carlos Luiz, que começará seu terceiro mandato. Ele enfatizou que já foi auxiliado pelo governador em suas gestões anteriores, apoio considerado extremamente importante. O prefeito pediu ajuda para fazer recapeamento urbano. Neilton Ferreira, de Vicentinópolis, também elogiou o pioneirismo de Marconi e afirmou sair da reunião com o sentimento de amparo. “A gente se sente respaldado, importante. Esse jeito municipalista do Marconi é único”, frisou.

Chapadão do Céu

Rogério Pianezzola disse voltar para Chapadão do Céu com a sensação de confiança e segurança. Ele contou que seguiu as orientações do governador na sua gestão anterior e enxugou a máquina administrativa. “Agora estou com as finanças equilibradas. Eu fico muito feliz com essa ação do governador Marconi de receber todos os prefeitos, independentemente de partido”. Ele solicitou Cheques Mais Moradia para construção de 50 casas.

Nazário

Valtuir Francisco agradeceu, em nome do povo de Nazário, por ter sido recebido e pela sinalização de atenção às suas demandas. “A reunião foi ótima. Eu saio daqui esperançoso”, disse, ressaltando que a demanda principal é o recapeamento urbano.

Gabinete de Imprensa do Governador