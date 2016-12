Prefeitos elogiam postura municipalista do governador

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 15:15

O governador Marconi Perillo foi classificado por prefeitos eleitos e reeleitos de cidades goianas como “municipalista de resultado” e “gestor público símbolo da defesa dos interesses dos municípios em Goiás”. Em mais uma rodada de reuniões com representantes de prefeituras goianas, realizada na Sala de Situações, do 10° andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Marconi manteve agenda individual durante toda a manhã com mais seis prefeitos de diferentes legendas partidárias e de cidades localizadas em diferentes regiões do Estado. “É pela parceria que vamos garantir o desenvolvimento do Estado”, disse Marconi.

Desde novembro, o governador recebe os prefeitos e vereadores para avaliação de possíveis convênios entre Governo de Goiás e municípios, a serem realizados a partir de 2017, e de dados socioeconômicos de cada cidade. “O objetivo é discutir parcerias que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos e façam que Goiás avance em competitividade e desenvolvimento socioeconômico. Precisamos que os municípios estejam com toda a documentação em dia para em março darmos início à execução destas parcerias”, explicou Marconi.

Já foram recebidos 91 prefeitos em encontros individuais com o governador, realizados na Sala de Situação, onde são analisados dados dos municípios, observadas imagens de satélite e fotos de aparelhos públicos das cidades por meio de um telão de LED. A meta é de que até fevereiro do ano que vem todos os 246 representantes eleitos sejam recebidos. Na manhã desta terça-feira, dia 27, foi a vez dos prefeitos de Piracanjuba, João Barbosa (PMDB); Pontalina, Milton Ricardo (PMDB); de Alvorada do Norte, Iolanda Moreira (PSDB); de Nova Crixás, Barretinho (DEM); São Domingos, Cleiton Martins (PSDB); Montividiu, Dr. Ademir (PR).

Parcerias

O peemedebista João Barbosa disse que ficou claro o viés municipalista do governador, focado nos resultados. “Ele se mostrou preocupado com a melhoria dos serviços públicos e das obras de infraestrutura de Piracanjuba. Estamos contentes”, afirmou. Foram discutidas parcerias de recapeamento da GO-217, aumento do efetivo policial na cidade e parcerias nas áreas da Saúde e Educação. “Essa foi uma reunião muito produtiva. Saímos muito satisfeitos com a possibilidade de convênio. Vamos melhorar o Estado e a cidade”, disse o prefeito eleito de Piracanjuba.

Representante de Pontalina, Milton Ricardo avaliou que Marconi mostrou-se atento à situação do município e, diante disso, um gestor público preocupado com os resultados. “Propomos melhoria e pavimentação asfáltica, criação do Anel Viário, uma unidade UEG na cidade e reforma de escola. Ele anotou tudo, avaliou o que é possível fazer parceria e encaminhou algumas das demandas para os secretários competentes. Mostrou-se um gestor público preocupado com a situação do município”, observou o prefeito eleito, que estava acompanhado pelo deputado estadual Cláudio Meirelles (PR).

Iolanda Moreira, por sua vez, apresentou demandas por asfalto, cheque moradia, construção de uma ponte e um aeroporto na cidade. “Saímos dessa reunião muito felizes. Foi uma reunião produtiva. Estamos com várias expectativas de melhorias para nosso município”, salientou. “Marconi tem uma trajetória de preocupação com Alvorada do Norte. É um governador que se preocupa com a situação real do município”, disse a gestora, que estava acompanhada pelo deputado estadual Iso Moreira (PSDB).

Postura republicana

De Nova Crixás, Barretinho, destacou a postura republicana do governador, que trata todos os prefeitos com igualdade e muita atenção aos interesses dos municípios. “Apresentamos demandas de construção de um hospital, da Orla de São José dos Bandeirantes e extensão da pavimentação asfáltica de Nova Crixás a São José. Marconi foi bem realista e disse que vai fazer o que for possível para melhorar a qualidade de vida na cidade”, afirmou o prefeito, que estava acompanhado do presidente eleito da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), José Vitti (PSDB).

Já o representante de São Domingos, Cleiton Martins (PSDB), avaliou como produtiva a postura do governador em dialogar com os representantes dos municípios de forma direta. “Trouxemos demandas de pavimentação asfáltica e de recuperação da GO-110 e 108. Ele se sensibilizou com nossa dificuldade e disse que vai nos ajudar por meio de convênio. Juntos vamos fazer a diferença, que é uma cidade melhor”, destacou o prefeito, que estava acompanhado pela deputada federal Magda Mofatto (PR) e do deputado estadual Iso Moreira.

O Dr. Ademir apresentou demandas por asfalto em bairros de Montividiu. Ao receber do governador uma sinalização positiva para as demandas, disse que Marconi foca nos resultados e no avanço da qualidade de vida dos municípios. “Saímos daqui satisfeitos porque sabemos que podemos contar com a ajuda do governador. Apresentamos os pedidos de reconstrução da terceira faixa que liga a cidade a Rio Verde, asfalto de um bairro e do trevo da entrada da cidade”, destacou.

Gabinete de Imprensa do Governador