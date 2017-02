Prefeitos vão discutir gestão dos sistemas de saneamento

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 13:40

A Secretaria do Meio Ambiente (Secima) prepara para o próximo dia 21, às 9 horas, um encontro com os prefeitos dos 21 municípios que têm sistemas autônomos de saneamento básico. O objetivo da reunião é apresentar o Diagnóstico de Saneamento Básico, com os dados do levantamento feito pela Secretaria, debater as dificuldades, os acertos e as possíveis alternativas de gestão a serem empreendidas com o apoio da Secima.

O Diagnóstico sobre o Saneamento Básico dos Sistemas Autônomos, faz parte do Goiás Mais Competitivo, do Governo de Goiás. A Secima integra o programa com o Projeto – Conhecer e Agir, com foco no setor de saneamento básico do Estado.

Para levantar dados técnicos, operacionais e financeiros nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, foram feitas visitas técnicas em todos os 21 municípios com sistemas autônomos.

Embora, pela Política Nacional de Saneamento Básico – Lei 11.445/2007, o município é o ente responsável pela gestão do saneamento básico, mas a Secima teve esta iniciativa para auxiliar os municípios a diagnosticar seus sistemas, sob a liderança dos técnicos. O encontro será no auditório do 9º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiãnia.